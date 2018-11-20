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Şilluris İsrail’de...

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : İsrail’de temaslarda bulunan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, İsrail Parlamento (Knesset) Başkanı Yuli-Yoel Edelstein ile görüştüğü belirtildi.

Şilluris İsrail’de...

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : İsrail’de temaslarda bulunan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, İsrail Parlamento (Knesset) Başkanı Yuli-Yoel Edelstein ile görüştüğü belirtildi.

20 Kasım 2018 Salı 09:15
Şilluris İsrail’de...
Lefkoşa, 20 Kasım 18 : İsrail’de temaslarda bulunan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, İsrail Parlamento (Knesset) Başkanı Yuli-Yoel Edelstein ile görüştüğü belirtildi.
Haravgi gazetesi, Şilluris’in, İsrailli mevkidaşının resmi daveti üzerine bu ülkeye gittiğini yazdı.
Habere göre, İsrail Parlamento Başkanı Edelstein yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki işbirliğinin, bölgedeki diğer ülkelerle daha geniş işbirliği perspektifiyle, hem ikili hem üçlü düzeyde sürekli olarak geliştiğini ifade etti.
Edelstein, her iki parlamentonun; çevre, su kaynakları ve ileri teknoloji alanlarında işbirliklerinin daha da geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise, iki parlamentonun işbirliğinden ve bunun verdiği sonuçlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İki parlamentonun, bu işbirliğinin daha da artmasını sağlayacak yapıların oluşturulmasındaki tutumundan da söz eden Şilluris, kendisinin bu konuda yönelik olarak kişisel inisiyatif üstleneceğini belirtti.
Gazete, Şilluris’in, temasları çerçevesinde ayrıca Knesset’teki İsrail-Kıbrıs Dostluk Grubu Üyesi Oded Forer ile de görüştüğünü yazdı.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in, Knesset Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Teknolojik Gelişme Alt Komite Başkanı Yael Paran ile de bir araya gelerek, her iki ülkenin karşılaştığı çevresel sorunları ve özellikle su kaynaklarının yönetimini ele aldığını belirtti.
(FK/SEL)
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