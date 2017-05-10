Şilluris Ahı Yetkilileriyle Görüştü

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in dün, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) Başkanı Nick Larigakis ve yönetim kurulundan bazı üyelerle görüştüğü bildirildi.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in dün, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) Başkanı Nick Larigakis ve yönetim kurulundan bazı üyelerle görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi yapılan açıklamaya göre, görüşmede Şilluris heyete Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve müzakereler süreciyle ilgili bilgiler verdiğini yazdı.

Habere göre Larigakis de açıklamasında, AHI’ın Kıbrıs meselesinde ve diğer meselelerde yurtdışındaki Helenler örgütü olarak oynadığı role vurgu yaptı.

(HC/ŞEB)