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Şilluris Sırbistan’daki temaslarını sürdürüyor

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Sırbistan temasları çerçevesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’le görüştü.

Şilluris Sırbistan’daki temaslarını sürdürüyor

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Sırbistan temasları çerçevesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’le görüştü.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:56
Şilluris Sırbistan’daki temaslarını sürdürüyor

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Sırbistan temasları çerçevesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’le görüştü.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in Sırbistan temaslarını sürdürdüğünü ve dün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’le bir araya geldiğini yazdılar.

Gazete, Şilluris ile Vuçiç’in dünkü görüşmede Yunanistan’da yaşanan yangın felaketini, Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konularını görüştüklerini belirtirken, Vuçiç’in, ülkesinin Yunanistan’daki yangın sebebiyle her türlü yardıma hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Şilluris, Vuçiç’in bu mesajını Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis’e iletti.
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 11:41
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