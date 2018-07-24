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Şilluris Sırbistan’da!

Sırbistan’dan bulunan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Kıbrıs sorunundaki tezleri ve Sırbistan’ın, UNFICYP’te ki mevcudiyeti aracılığıyla, halkının katkısından dolayı bu ülkeye yönelik minnettarlığını dile getirdiği belirtildi. 

Şilluris Sırbistan’da!

Sırbistan’dan bulunan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Kıbrıs sorunundaki tezleri ve Sırbistan’ın, UNFICYP’te ki mevcudiyeti aracılığıyla, halkının katkısından dolayı bu ülkeye yönelik minnettarlığını dile getirdiği belirtildi. 

24 Temmuz 2018 Salı 10:58
Şilluris Sırbistan’da!

Sırbistan’dan bulunan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Kıbrıs sorunundaki tezleri ve Sırbistan’ın, UNFICYP’te ki mevcudiyeti aracılığıyla, halkının katkısından dolayı bu ülkeye yönelik minnettarlığını dile getirdiği belirtildi. 
Haravgi gazetesine göre Sırbistan Meclisi’nde konuşma yapan Dimitris Şilluris, ikili ilişkilerden söz ederken iki ülkenin, Akdeniz ve Balkanlar’da, önemli stratejik konumundan da bahsetti. 
Şilluris, Rum Meclisi’nin Sırbistan’ın AB üyeliğine verdiği desteği de dile getirdi. 
 


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Son Güncelleme: 24.07.2018 14:52
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