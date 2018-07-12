Şilluris, Mısır Parlamento Heyeti İle Bir Araya Geldi!

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Mısır Parlamentosu Dışişleri Komitesi heyeti ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Mısır Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Tarek Radwan, üyeler Mohamed Elorabi, Ahmed Weal El-Moshnib ve Hamdy Bekhit’ten oluşan heyetin, Rum Meclis Başkanı Şilluris tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre görüşmede; yılsonu yapılması planlanan ilk Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır parlamento başkanları görüşmesi, ikili ilişkiler, bölgedeki terör tehdidin göğüslenmesi gibi konular ele alındı.

Şilluris, görüşmede, iki ülke arasında var olan tarihi bağlardan söz ederken, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır heyeti başkanı Tarek Radwan ise, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Mısır’ın isteğini dile getirdi.

