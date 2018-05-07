Şilluris Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu"

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümünde temel unsur olduğunu ancak engel olarak da durduğunu ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundan söz ettiğini yazdı.

Habere göre Şilluris, Ankara’nın, son zamanlarda, gerek Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge konuları, gerekse Suriye konusundaki tutumuyla, emperyalist niyetlerini ve yayılımcı emellerini teyit ettiğini ileri sürdü.

Türkiye’ye yoğun eleştirilerde bulunan Şilluris, Kıbrıs sorununun adil çözümünün, genel olarak kalkınma, ülkenin refahı, kurumların çağdaşlaştırılmasına yönelik kapının eş zamanlı açılmasını da sağlayacağını söyledi.

