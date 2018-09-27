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Şilluris, Çinli Yetkili İle Görüştü

Şilluris, Çinli Yetkili İle Görüştü

27 Eylül 2018 Perşembe 08:14
Şilluris, Çinli Yetkili İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı’na vekalet eden Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Müsteşarı ve Uluslararası Ticaret Temsilcisi Fu Ziying ile görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Müsteşarı ve Uluslararası Ticaret Temsilcisi Fu Ziying arasındaki görüşmede Çin-AB ilişkilerinin ele alındığını yazdı.

Habere göre, Şilluris, Çin-AB ilişkilerinde Güney Kıbrıs’ın köprü olabileceğini vurgularken, iki ülke arasında var olan tarihsel ve siyasi ilişkilerden söz etti.

Şilluris, Çin’in Kıbrıs sorunuyla ilgili ilkelere dayanan tutumundan dolayı  duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Çin’in ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ girişiminden söz eden Şilluris, bunun,  iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesini çok önemli kıldığım söyledi.

Çinli yetkili Fu Ziying ise ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın gerek jeopolitik konumu, gerekse AB üyelik sıfatıyla,  “Tek Kuşak, Tek Yol” girişiminde oynayabileceği role çok büyük önem verdiğini ifade etti.

Çinli yetkili ayrıca Güney Kıbrıs ürünlerinin Çin piyasasında ileriye götürülmesi ve Çin’den Güney Kıbrıs’a daha fazla turist gelmesiyle alakalı pratik yöntemlere ilişkin önerilerde de bulundu.

Son Güncelleme: 27.09.2018 11:31
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