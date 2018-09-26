Şilluris Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’nin Tutumundan Memnun

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nin, “Türkiye’ye siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanması” tutumundan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, AP Dilekçeler Komitesi’nin Maraş ile ilgili raporunun Avrupa Parlamentosu’nda, Pazartesi günü görüşülmeye başlanması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Şilluris, AP Dilekçeler Komitesi ile Komite Başkanı Cecilia Wikström’ün, “Maraş’ın yasal sahiplerine iadesini ret eden Türkiye’ye siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanması” şeklindeki tutumundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazete haberinde AP Dilekçeler Komitesi Başkanı Cecilia Wikström’ün, Pazartesi günü gerçekleştirilen oturumda yaptığı konuşmaya da yer verdi.

Habere göre aynı oturumda konuşan Rum AP üyesi Takis Hacıyeorgiu ise, Avrupa Parlamentosu’nun, “işgal” olarak nitelendirdiği Türk Barış Harekatı’ndan 44 yıl sonra çok daha fazlasını yapabileceğini savundu.

ŞİLLURİS İRAN BÜYÜKELÇİSİ’YLE BİR ARAYA GELDİ

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Rum Yönetimi Başkanı’na vekalet eden Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, İran’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Reza Zabib’i kabul ettiğini yazdı.

İran Büyükelçisi Reza Zabib’in, Şilluris’e veda ziyaretinde bulunduğunu yazan gazete, Zabib’in görüşme sırasında, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki güvenlik, istikrar ve barış açısından oynadığı rolden söz ettiğini belirtti.

Habere göre Zabib ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümünün ve yeniden birleşmesinin, Kıbrıs’ı, istişarelere yönelik uluslararası bir merkez haline getireceğini ifade etti.

Şilluris ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik faaliyetlerinden dolayı İran Büyükelçisine teşekkürlerini sundu.

