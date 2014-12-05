Silikotis’ten AB’a Çağrı

AKEL’in Avrupa Parlamentosu üyesi Neoklis Silikiotis, Doğu Akdeniz’de, özellikle Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde bulunan zengin doğal gaz yatakların değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin teminat altına alınması için AB’ye çağrı yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Silikiotis’in bu açıklamayı, Avrupa Parlamentosu Enerji Komitesi’nin hazırlayacağı raporun ele alınması sırasında yaptığını yazdı.

Habere göre, Silikiotis, enerji güvenliğine ilişkin Avrupa stratejisinde boşluklar bulunduğunu ve bunların doldurulması gerektiğini belirtti.

ABD VE AB DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ GÜVENLİĞİNDEN BAHSETTİ

Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde, ABD ve AB’nin, Brüksel’de gerçekleştirilen 6.Enerji Konseyi toplantısı çerçevesinde, Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliğine ilişkin desteğini dile getirdiğini yazdı.

Gazete, toplantıda yer alan konulara da değindi.

HOCHSTEİN TERFİ ALDI

Alithia gazetesi Amos J.Hoschstein’in, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enerji İşleri Koordinatörü ve Özel Temsilci Vekilliği görevinden, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enerji İşleri Koordinatörü ve Özel Temsilcilik görevine atandığını yazdı.

Habere göre bu konudaki açıklama ABD Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından yapıldı.