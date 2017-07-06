Güney Kıbrıs:
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06 Temmuz 2017 Perşembe 08:39

Silikiotis’ten “Türkiye’nin Katılım Süreci Kıbrıs’tan Geçiyor” İddiası

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Neoklis Silikiotis’in, dün Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunulan Türkiye ilerleme raporuyla ilgili konuşmasında “Türkiye’nin AB katılım sürecinin Kıbrıs’tan geçtiğini” iddia ettiği ifade edildi.

Silikiotis'ten 'Türkiye'nin Katılım Süreci Kıbrıs'tan Geçiyor” İddiası
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 AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Neoklis Silikiotis’in, dün Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunulan Türkiye ilerleme raporuyla ilgili konuşmasında “Türkiye’nin AB katılım sürecinin Kıbrıs’tan geçtiğini” iddia ettiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi, Silikiotis’in dün AP Genel Kuruluna sunulan Türkiye ilerleme raporuyla ilgili konuşmasını “Tezimiz nettir. Türkiye’nin katılım süreci, Türkiye’nin demokratikleşmesi aynı zamanda Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerinin hayata geçirilmesinden geçiyor” ifadesiyle tamamladığını yazdı.

Gazete, Silikiotis’in konuşmasında “AB’yi Kıbrıs’la ilgili olarak Ankara’ya baskı yapmaya çağırdığını” da ekledi.

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