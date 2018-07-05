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Silikiotis, AB’den Türkiye’ye Baskı Yapmasını İstedi!

AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Neoklis Silikiotis, AP oturumunda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.

Silikiotis, AB’den Türkiye’ye Baskı Yapmasını İstedi!

AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Neoklis Silikiotis, AP oturumunda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:57
Silikiotis, AB’den Türkiye’ye Baskı Yapmasını İstedi!


AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Neoklis Silikiotis, AP oturumunda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.
Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL AP Milletvekili Neoklis Silikiotis’in AP oturumunda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’nun sürekli çatışma ve anlaşmazlıkların yaşandığı bir bölge olduğunu, Kıbrıs sorununun da bu anlaşmazlıklardan biri olduğunu belirterek, AB’den Birleşmiş Milletleri (BM) harekete geçirerek, “sorumluluklarını yüklenmesi için” Türkiye’ye baskı yapılmasını sağlamasını istediğini yazdılar.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 12:25
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