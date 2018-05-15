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Silahlı Eğitim Haberlerine Yalanlama!

Türkiye ve KKTC basınında, Güney Kıbrıs’ta kadın ve çocukların Türkiye’ye karşı savaşmak için silahlı eğitim aldıklarına ilişkin çıkan haberlere Rum basınından yalanlama geldi.

Silahlı Eğitim Haberlerine Yalanlama!

Türkiye ve KKTC basınında, Güney Kıbrıs’ta kadın ve çocukların Türkiye’ye karşı savaşmak için silahlı eğitim aldıklarına ilişkin çıkan haberlere Rum basınından yalanlama geldi.

15 Mayıs 2018 Salı 12:42
Silahlı Eğitim Haberlerine Yalanlama!

Türkiye ve KKTC basınında, Güney Kıbrıs’ta kadın ve çocukların Türkiye’ye karşı savaşmak için silahlı eğitim aldıklarına ilişkin çıkan haberlere Rum basınından yalanlama geldi.
Fileleftheros gazetesi: “Oyun Gerilla Savaşı Oldu – Hürriyet Silahlı Kadınlar ve Çocuklar Gördü Ancak Silahların Sahte Olduklarına Dikkat Etmedi” başlıkları altında verdiği haberinde, KKTC ve Türkiye’deki internet haber sitelerinde ve ardından da Hürriyet gazetesinde, Kıbrıslı Rum kadın ve çocukların silahlı eğitim aldıklarına dair yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını iddia etti.
Gazete, Rum hükümetinden yetkili bir kaynağın Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuya ilişkin açıklamada bulunduğunu ve söz konusu haberlerin doğru olmadığını söylediğini yazdı.
Habere göre söz konusu kaynak bu haberleri “propaganda” şeklinde nitelendirdi.
Gazete ise, söz konusu haberde yayınlanan fotoğraflar ve eğitime ilişkin olayın aslının, gönüllü milislerin, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından kendilerine yılda üç kez verilen eğitimin dışında da eğitim yapabilme istekleri çerçevesinde düzenlenen, kadın ve çocukların da katılabildikleri, “paint ball” silahlarıyla eğitimin yanı sıra ilk yardım gibi diğer eğitimlerin de verildiği bir program olduğunu iddia etti.
Gazete, Türkiye ve KKTC basınına verilen haberlerde, Rum milislerin internet sayfasında yer alan diğer fotoğrafların görmezden gelinerek sadece silahlı olanların kullanıldığını da öne sürdü.

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Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Kıbrıslı Türk ve Türk Basınında Yayılan Fake News (Sahte Haberler) – Kıbrıslı Rum Kadınların ‘Tatbikatı’ Kıbrıs Türk Basınında RMMO Tatbikatı Olarak Görüldü” başlıkları altında verdi.
Gazete, söz konusu fotoğraflarda yer alan kişilerden birinin yaptığı açıklamada, söz konusu “tatbikatın” kendilerine “Yunanistan Yedek Komandolar Birimi” adını veren bir grupla işbirliği içerisinde yapıldığını, RMMO’yla alakası olmadığını söylediğini yazdı.
Habere göre söz konusu şahıs, tatbikata RMMO milislerinden bazılarının da katıldıklarını ancak bu katımının resmi değil sivil olarak gerçekleştiğini savundu.
Alithia gazetesi ise haberi, “Çocuklar Oynuyor Türkiye Propaganda Yapıyor” başlıkları altında verirken, fotoğraflarda yer alan kişilerden biri hariç hiçbirinin RMMO’yla ilişkisi olmadığını iddia etti.
Haberde, RMMO milisi olan şahsın ise alanda sivil olarak ve herhangi bir görevlendirme olmaksızın bulunduğu belirtilirken, fotoğrafların çekildiği alanın ise “Atalassa” ormanında bulunduğu ve RMMO’nun eğitim alanlarından biri olmadığı öne sürüldü.
Gazete, fotoğraflarda görülen silahların ise gerçek olmadıklarını yazdı.
 

Son Güncelleme: 15.05.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısSilahlıEğitimYalanlamaGeldi
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