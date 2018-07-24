Silahlı Adalet Grubu’ndan Tehdit

Kendini “Silahlı Adalet Grubu” olarak isimlendiren örgütün, milletvekillerini, bankacıları ve taşınmazlarının satışı gündemde olan aileleri tehdit ettiği bir mektupla yeniden ortaya çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Silahlı Adalet Grubu”, medyaya ve devlet yetkililerine gönderdiği mektubunda, “bugüne kadar tedbir alınmadığı, bunun, kendi gruplarının zayıflığı anlamına gelmediği” noktasına dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre “Silahlı Adalet Grubu” ayrıca bazı milletvekillerinin, bankaları daha fazla taşınmaz mal ve malların satışıyla donatmak istediğini dile getirirken milletvekilleri için “bu kez kamuoyu önünde zor durumda kalacaksınız” ifadesini kullandı.

Grup ayrıca mektubunda, bunu görmezden gelen gazetelerin ve kanalların, düşman addedileceğini ve sonuçlarına maruz kalacağını da belirtti.