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Silahlar Bulundu!

Rum polisinin, geçtiğimiz pazar günü bulunan bazı silahlarla, Limasol ve Baf’taki kooperatif bankası şubelerine düzenlenen silahlı soygunu aydınlatmaya çok yakın olduğu belirtildi. 

Silahlar Bulundu!

Rum polisinin, geçtiğimiz pazar günü bulunan bazı silahlarla, Limasol ve Baf’taki kooperatif bankası şubelerine düzenlenen silahlı soygunu aydınlatmaya çok yakın olduğu belirtildi. 

30 Mayıs 2018 Çarşamba 10:20
Silahlar Bulundu!

Rum polisinin, geçtiğimiz pazar günü bulunan bazı silahlarla, Limasol ve Baf’taki kooperatif bankası şubelerine düzenlenen silahlı soygunu aydınlatmaya çok yakın olduğu belirtildi. 
Alithia gazetesi, Baf’taki  Türk mahallesi Mutallo ile Kral Mezarlıkları bölgesi arasında geçtiğimiz pazar günü bir adet G-3 ve bir adet kısa namlulu av tüfeğinin bulunduğunu yazdı. 
Habere göre Rum polisi ayrıca silahlı soygunlarda kullanıldığına inanılan üç apartman dairesinden birinde mermi de tespit etti.    

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ELDİK KORULUĞUNDA VANDALLIK 
Öte yandan Politis gazetesi Larnaka’da bulunan ELDİK Koruluğunda, yaşanan vandallık neticesinde, 1974 yılında hayatını kaybedenlerin mezarlarından bakır harflerle isimlerinin yer aldığı levhaların söküldüğünü yazdı. 
 

Son Güncelleme: 30.05.2018 13:54
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