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Sığınma Evindeki 37 Kişi İnsan Ticareti Kurbanı

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren devlete ait sığınma evinin, bu yıl insan ticareti kurbanı kişilerle dolduğu belirtildi.

Sığınma Evindeki 37 Kişi İnsan Ticareti Kurbanı

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren devlete ait sığınma evinin, bu yıl insan ticareti kurbanı kişilerle dolduğu belirtildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:32
Sığınma Evindeki 37 Kişi İnsan Ticareti Kurbanı

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren devlete ait sığınma evinin, bu yıl insan ticareti kurbanı kişilerle dolduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, sığınma evinde, polisin ilgili birimi tarafından da belirlenen, cinsel sömürü amaçlı insan ticareti kurbanı 37 kişinin bulunduğunu yazdı.
Gazete, insan ticareti kurbanının çok sayıda olmasının, gerek Güney Kıbrıs’ta, gerekse yurt dışında faaliyet gösteren çetelerden kaynaklandığını belirterek, ekonomik gereksinimlerinden faydalandıklarını kadınları Güney Kıbrıs’a getirerek, fuhuşa zorladıklarını belirtti.
Bu yıl belirlenen insan ticareti kurbanlarının çoğunun, Ukrayna, Rusya, Moldovya, Kamerun, Romanya ve Bulgaristan’dan olduğunu belirten gazete, insan ticareti kurbanı olarak geçen yıl 21, 2016’da ise 44 kişinin tespit edildiğini anımsattı.
(FK/FEZ)
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