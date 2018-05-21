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“Sıcak Sonbahar” beklenirken…

“Kıbrıs sorununun buzdolabında olduğu, enerji konusu yüzünden sonbaharın da sıcak geçeceği” öngörüleri yapılırken, AKEL ile Anastasiadis hükümeti arasındaki Guterres çerçevesi zıtlaşması dikkat çekiyor.

“Sıcak Sonbahar” beklenirken…

“Kıbrıs sorununun buzdolabında olduğu, enerji konusu yüzünden sonbaharın da sıcak geçeceği” öngörüleri yapılırken, AKEL ile Anastasiadis hükümeti arasındaki Guterres çerçevesi zıtlaşması dikkat çekiyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:25
“Sıcak Sonbahar” beklenirken…

AKEL İLE ANASTASİADİS HÜKÜMETİ ARASINDA GUTERRES ÇERÇEVESİ ZITLAŞMASI YAŞANIYOR

PRODROMU, AKEL’İN ANASTASİADİS’E YAPTIĞI GUTERRES’İN ÖNERİSİNİ ISRARLA KABUL ETMESİ ÇAĞRISINI “RUM TARAFINI SUÇLU GİBİ GÖSTERDİĞİ” İÇİN ELEŞTİRDİ

“Kıbrıs sorununun buzdolabında olduğu, enerji konusu yüzünden sonbaharın da sıcak geçeceği” öngörüleri yapılırken, AKEL ile Anastasiadis hükümeti arasındaki Guterres çerçevesi zıtlaşması dikkat çekiyor.

Alithia manşet haberinde son liderler yemeğinden bu yana durağanlık yaşanan Kıbrıs sorununda, Türkiye’deki seçimler nedeniyle de Haziran’a kadar hareket beklenmediğini, tatil sezonu olan yaz döneminde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bir harekette bulunmasının beklenmediğini yazdı.

Eylül ayında BM Genel Kurulu yapılacağını hatırlatan gazete “bir şey olacaksa Genel Sekreter’in iki liderle de görüşeceği bu dönemde olacak” vurgusunu yaptı, aynı dönemde Exxon Mobil’in Doğu Akdeniz’de sondaja başlayacağına, Türkiye’nin de buna tepki göstermesinin beklendiğine dikkat çekti.

Gazete Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde bir harekette bulunup bulunmayacağını, BM Genel Kurulu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı görüşmeden sonra netleştireceğine işaret etti.

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Enerji alanının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek olguların nasıl gelişeceğinin yaz döneminin ardından görüleceğine işaret edilen haberde Türkiye’nin, satın aldığı sondaj gemisini Doğu Akdeniz’e indireceği açıklaması “şaka yapıyor gibi de görünmüyor”  vurgusuyla verildi.

 “Böyle bir şey olursa, Kıbrıs sorunundaki herhangi yeni bir inisiyatifi derhal engeller” ifadesine yer verilen haberde, Kıbrıs Türk tarafının, Doğu Akdeniz’de başka tek yanlı eylemleri kabul etmeyeceğini açıkladığı, oysa Exxon Mobil’in 10’uncu parseldeki sondaja hararetle hazırlanmakta olduğuna dikkat çekildi.

Gazete Rum Yönetimi’nin, AKEL’in “Mustafa Akıncı Genel Sekreter’in önerisini kabul etti. Başkan Anastasiadis de en azından şimdi aynını yapmalı” açıklamasını tepkiyle karşıladığına dikkat çekti, Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Prodromu “AKEL’in, sanki Kıbrıs Rum tarafının suçuymuş gibi  Başkan Anastaiadis’e çağrı yapma ısrarı şaşırtıcı. Kıbrıslı Türk liderin, Guterres Çerçevesi’ne atıfta bulunurken aynı zamanda  garantiler ve Kıbrıs’ta Türk askeri olmadan çözümü görüşmeyeceğini söylediği açıklaması dikkate alındığında, belki de net bir görüş ortaya koyması ve tavrını netleştirmesi gereken AKEL’dir”  dedi.

Prodromu “Guterres ilk kez güvenlik konusunu, yani garantiler ve asker meselelerini, bir çözümün ana başlığı ve kopmaz bir parçası olarak ortaya koyduğu için” Rum tarafının ilk andan itibaren Guterres’in müdahalesine ilgi gösterip alkışladığını savundu.

“Müzakereler sırasında Guterres Çerçevesi’ne cevap verenin de tezlerini yazılı sunanın da Rum tarafı olduğunu” , Anastasiadis’in çıkmazın hemen ardından müzakerelerin Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlamasını ısrarla istediğini de söyleyen Prodromu AKEL’in  müdahalesinin büyük şaşkınlık yarattığını yeniden vurguladı.

Son Güncelleme: 21.05.2018 10:29
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