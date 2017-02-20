Siber’in BM Genel Sekreteri’ne Mektup

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla aktardı:

Gazete Siber’in, Rum Meclisi’nce alınan 1950 yılındaki Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının 11 Şubat 2014 belgesine ve yürütülmekte olan çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirttiğini de aktardı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in Güney Kıbrıs’ta “Enosis” plebisitinin Rum okullarında anılması kararıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektup, Rum basınında da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in Güney Kıbrıs’ta “Enosis” plebisitinin Rum okullarında anılması kararıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektup, Rum basınında da yer aldı.