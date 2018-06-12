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Siber Polisler Eş Zamanlı Görev Yapacak!

Rum polisinin Siber Suçla Mücadele biriminde internet ortamında eş zamanlı görev yapacak ve internet ortamında işlenen suçları eş zamanlı tespit edecek özel polislerin görev yapması planlanıyor.

Siber Polisler Eş Zamanlı Görev Yapacak!

Rum polisinin Siber Suçla Mücadele biriminde internet ortamında eş zamanlı görev yapacak ve internet ortamında işlenen suçları eş zamanlı tespit edecek özel polislerin görev yapması planlanıyor.

12 Haziran 2018 Salı 09:32
Siber Polisler Eş Zamanlı Görev Yapacak!

Rum polisinin Siber Suçla Mücadele biriminde internet ortamında eş zamanlı görev yapacak ve internet ortamında işlenen suçları eş zamanlı tespit edecek özel polislerin görev yapması planlanıyor.
Politis gazetesi, “E-Polisler Yakında” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Polisi Siber Suçlarla Mücadele Birimi’nin, şu anda kurulma aşamasında olan Özel Operasyonlar Birimine  dahil olacağını ve internet ortamında eş zamanlı görev yapacak polisleri de barındıracağını yazdı.
Gazete, kurulacak bu yeni birimin İngiltere’dekiyle aynı çerçevede olacağını vurguladı.

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Gazete haberinin devamında, 3’ncü Uluslararası Polis Sempozyumu’nun dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildiğini ve internette işlenen suçların ele alındığını yazdı.
Habere göre sempozyuma, Europol, Cepol, İnterpol gibi birçok uluslararası örgütten 43’ü yabancı olmak üzere 241 kişi katıldı.
 


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Son Güncelleme: 12.06.2018 12:41
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