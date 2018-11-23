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Sevim Ebeoğlu’nun Cenazesi Rum Basınında

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Kıbrıs futbolunun önemli isimlerinden, 87 yaşında hayatını kaybeden Sevim Ebeoğlu’nun dünkü cenazesi, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Sevim Ebeoğlu’nun Cenazesi Rum Basınında

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Kıbrıs futbolunun önemli isimlerinden, 87 yaşında hayatını kaybeden Sevim Ebeoğlu’nun dünkü cenazesi, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

23 Kasım 2018 Cuma 09:42
Sevim Ebeoğlu’nun Cenazesi Rum Basınında

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Kıbrıs futbolunun önemli isimlerinden, 87 yaşında hayatını kaybeden Sevim Ebeoğlu’nun dünkü cenazesi, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Politis gazetesi “AEL Bayrağıyla Uğurlandı… Kıbrıs Futbolunun 50’li Yıllardaki Efsane İsmi Sevim Ebeoğlu Dün Gömüldü” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Ebeoğlu’nun cenazesine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Limasol eski Belediye Başkanı Andreas Hristu, bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasetçiler, AEL yetkilileri ve Rum Futbol Federasyonu temsilcilerinin katıldığını yazdı.

Haberde, Ebeoğlu ile ilgili anılara yer verildi.

Haber, Alithia gazetesinde “Ebeoğlu AEL Bayrağıyla Gömüldü”, Haravgi gazetesinde de “Sevim Ebeoğlu’na Son Veda” başlıklarıyla yansıtıldı.

(GE/gül)

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