Serdar Denktaş’ın Temasları Rum Basınında

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar ve yaptığı açıklamalar, Rum basınında geniş yer buldu.

Lefkoşa, 28 Eylül 17: Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar ve yaptığı açıklamalar, Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Denktaş Dönemi Senaryoları – Türkiye ve Sahte Devletten İşgal Bölgelerinin Ekonomisi Temelinde Eylemler – Ortak Hareketler Planlıyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar ve Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın açıklamalarını aktardı.

Gazete, Türkiye ve KKTC’nin “yeni koşullar yaratma çabası çerçevesinde ortak karar alma mekanizması kuracakları” yorumunda bulunurken Denktaş ve Akdağ’ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Serdar Denktaş ‘Farklı Bir Yol İçin Vakit Geldi’ Dedi”.

Politis: “Serdar-Akdağ – İlişkiler Sıkılaştırılıyor”.

Alithia: “Dentaş ve Ankara Taksim Diliyle Konuştular”.

(SB/ÖK)