Şener Levent Ekologlardan Aday Değil

SADECE BAĞIMSIZ OLABİLİRLefkoşa, 8 Ağustos 18 : Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’in Avrupa Parlamentosu seçimlerine Rum siyasi parti ve siyasi oluşumların adayı olarak girmekle ilgilenmediği bildirildi.Politis gazetesi, “Levent Sadece Bağımsız” başlığıyla verdiği haberinde, Şener Levent’in, Ekologlar Hareketi’yle seçimlere katılacağına dair haberler üzerine, yakın çalışma arkadaşları aracılığıyla verdiği mesajda, AP seçimlerinde hiçbir şekilde siyasi oluşumun adayı olmayacağı konusuna netlik kazandırdığını yazdı.Gazete, bu durumun, hem tanınmış olması, hem de hakkındaki Erdoğan hükümetinin kovuşturması nedeniyle Kıbrıs Rum toplumunda bilinen Levent ile işbirliği yapmada DİKO, EDEK, Vatandaşlar İşbirliği ve Ekologlar Hareketi’nin cesaretlerini kırmadığını savundu.Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in, Pazar günü listesindeki kişiler ve Levent’in bu listede yer aldığıyla ilgili açıklamasının, Levent’in Ekologlar Hareketi’nin listesinde yer alacağı şeklinde yorumlandığını kaydeden gazete, bunun, Pazar gecesi sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki “Şener Levent’e Destek Hareketi” tarafından yalanlandığını belirtti.Levent’in çalışma arkadaşlarının dün gazeteye yaptığı açıklamada, Levent’in, bir partinin desteğiyle değil, bağımsız olarak aday olacağını belirtti.Gazete uzun yıllara dayanan oranlara göre, beklenmedik bir durum olmazsa, DİSİ’nin 2, AKEL’in 2 ve DİKO’nun 1 koltuk alacağına kesin gözüyle bakıldığını yazdı.Ekologlar Başkan Vekili Efi Ksanthu dün sabah katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, partinin, Pazar günü almış olduğu DİKO ve EDEK ile işbirliğine devam etmeme kararının ardından, Levent’in, siyasilerden oluşmayacak, ancak siyasi partilerden desteğe açık olacak kendi oy pusulasını düzenleme yönündeki çabasının desteklenmesine karar verildiğini ifade etti.Ksanthu’nun söylediklerine göre, Ekologlar, siyaset dışı adaylar önerecek. Ortak bir programın düzenlenmesine yönelik istişarelerin yapılacağını kaydeden gazete, Ekologların bu kararının birçok yorumu da beraberinde getirdiğini belirtti.

Habere göre, bu yorumlara sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yanıt veren Perdikis, kimseyle henüz anlaşamadıklarından söz ederek, halk ve toplum için en iyisini aradıklarını söyledi.

Kararların sonbaharda alınacağı bilgisini veren Perdikis, sabırlı olunması gerektiğini belirtti.Öte yandan, Ekologların, Nikolas Papadopulos’un başkanlık seçim kampanyasında ortaklarının eylemlerinden rahatsız olduğundan, bir yandan kendi tez ve politikalarını temsil edecek aday listesini desteklemeyi, diğer yandan 6’ncı koltuğu talep etmeyi arzuladıklarının bir sır olmadığını aktaran gazete, partinin, bu neden dolayı halk arasından gelecek siyasi olmayan şahsiyetlere yöneldiğini belirtti.“KIBRIS RUM TOPLUMU İÇİN KIBRISLI TÜRK ADAY”Gazete, yukarıdaki başlık altında verdiği haberinde, çeşitli alanlardan partisel kaynakların, Kıbrıslı Türklerin, 2014 yılında olduğu gibi, seçim sandıklarına gitmeye ilgilerinin olmayacağına kesin gözüyle baktıklarını belirtti.Gazete, bu çerçevede, Kıbrıs Türk toplumundan aday arayan Kıbrıs Rum partilerinin, Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden adaylardan çok, Kıbrıslı Rum seçmenleri memnun edecek adaylarla ilgilendiğini yazdı.Diğer taraftan, büyük Kıbrıs Türk partilerin, Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerine yönelik ilgisi düşük olduğundan kazanacakları bir şey olmadığı için kendileriyle temasta bulunan Kıbrıslı Rum partilere yanıt vermeye niyetli görünmediğini iddia eden gazete, bu nedenle Kıbrıslı Rum birçok küçük partinin, çoğunluğu temsil etmemesine rağmen Şener Levent’i yokladığını iddia etti.DİSİ’nin ise herhangi bir Kıbrıslı Türk şahsiyetin başvurması durumunda, buna uygun bir hareketin olmasını ihtimal dışında bırakmadığını savunan gazete, ancak bunun oldukça imkansız görüldüğünü belirtti.(HC/FEZ)