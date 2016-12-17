Sendikal Platform’un Dünkü Eylemi Ve Yeni Kaza Rum Basınında Da Yankı Buldu

Sendikal Platform’un dün Lefkoşa genelindeki grev ve eylemi ile Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen yeni kaza Rum basınında da yankı buldu.

Sendikal Platform’un dün Lefkoşa genelindeki grev ve eylemi ile Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen yeni kaza Rum basınında da yankı buldu.

Politis gazetesi “Karanfil ve Gerilim” başlığıyla verdiği haberinde, Kıbrıs Türk sendikalarının liderlerinin dün 29 Kasım tarihinde Girne-Değirmenlik dağ yolundaki ölümlü kazanın meydana geldiği yere giderek karanfil bıraktıklarını ve kazada hayatları kaybedenleri andıklarını, ardından Meclis’e geçtiklerini yazdı.

Eylemde, kazada hayatını kaybeden şoför Denktaş Mutluel’in oğlu ile İlayda Öztürk’ün babasının sendikacılara tepki göstererek siyaset yapmamaları eleştirisinde bulunduğunu kaydeden gazete, ayrıca eylemden sadece birkaç saat sonra bölgede yeni bir kazanın meydana geldiğini belirtti.

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla verdi:

Alithia: “Karanfiller ve Güvensizlik Önergesiyle… İşgal Bölgelerinde Genel Grev”

Fileleftheros: “İşgal Bölgelerinde Dün De Hareketlilik Devam Etti… ”

Simerini: “Giyotin-Yol ‘Yeniden Vurdu’… İşgal Bölgelerinde Yeni Kaza… 28 Kasım’da Ölümlü Kazanın Olduğu Aynı Yerde”