Güney Kıbrıs:
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21 Temmuz 2017 Cuma 10:02

Selanik’te İki Örgüt Arasında Tartışma

Selanik’te, geçtiğimiz çarşamba akşamı iki ayrı örgüt tarafından düzenlenen Kıbrıs’la ilgili etkinliklerde gerginlik yaşandığı belirtildi.

Selanik'te İki Örgüt Arasında Tartışma
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Selanik’te, geçtiğimiz çarşamba akşamı iki ayrı örgüt tarafından düzenlenen Kıbrıs’la ilgili etkinliklerde gerginlik yaşandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Selanik’te iki örgütün, etkinlik düzenlemesi sırasında Kıbrıs’a ilişkin pankart-slogan krizi yaşandığını yazdı.

Habere göre aynı bölgede etkinlik düzenleyen Enternasyonalist Dayanışma Örgütü “Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’a Enternasyonalist Dayanışma-Faşizme Karşıyız”  pankartını taşırken, Yurtsever Yunan Birliği’nin ise “Isaak-Solomu Sizi Hiçbir Zaman Unutmuyoruz, Türkler, Öcünü Alacağım” şeklinde pankartı taşıdı.

Bunun üzerine iki  örgüt arasında, karşıt sloganların atılmasıyla, tartışma yaşandığını yazan gazete, polisin derhal müdahalesi üzerine olası bir kavganın önlendiğini de belirtti.

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