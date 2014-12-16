Sel Mağdurlarının Eşyalarını Çaldırdılar

“ÇAMURLU NOEL”

Larnaka’da Cumartesi günkü yağmurların ardından sel mağduru olan insanların bir de hırsızlık mağduru oldukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi bazı sel mağdurlarının polise, evleri temizlenene kadar kurumaları için dışarıya çıkardıkları mobilya ve çeşitli eşyaların çalındığı şikayetinde bulunduğunu yazdı.

Gazete yaşananlardan dolayı mağdurların, maliyetini devletin karşıladığı otel ya da yakınlarının yanında kalmaktansa ıslak evlerinde kalmayı tercih ettiklerini kaydetti.

Yerel yönetimler, sivil savunma ve birçok gönüllünün dün de mağdurların yanında olduğunu belirten gazete, Larnaka Belediye Başkanı, AKEL Genel Sekreteri ve DİSİ Başkanı’nın da dün selden yara alan bölgeleri ziyaret ettiğini yazdı.

Habere göre Larnaka Belediye Başkanı Andreas Luruciatis mağdurlara gıda yardımı yapıldığını, ayrıca elektronik eşya, mobilya, yatak gibi eşyaların bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ise yıkıma neyin sebep olduğunun araştırılacağını belirtti.

Selden zarar görenlere tazminatların bir kısmının yıl bitmeden verileceğini söyleyen Hasikos, ne kadar zararın yaşandığının kaydının bugün tamamlanacağını belirtti.

Politis gazetesi ise “Çamurlu Noel” başlığıyla verdiği haberinde, çamura bulanmış yolları temizleme çalışmalarının dün de sürdüğünü yazdı.

Yolların temizlenmesi ve evlerle işyerlerindeki zararların giderilmesinin haftalar alacağını kaydeden gazete, 100’den fazla ev ve işyerinin zarar gördüğünü, onlarca arabada da hasar olduğunu belirtti.

Gazete sel kurbanı olan Larnaka Tapu Dairesi’ndeki ıslanmış belgelerin, uzman görüşüne göre suyun verdiği zararın sınırlandırılması için soğutuculara yerleştirildiğini de belirtti.