Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Seks Ömrü Uzatırmı ?

Fazla Seks ömrü uzatır mı ?

Seks Ömrü Uzatırmı ?

Fazla Seks ömrü uzatır mı ?

27 Ekim 2011 Perşembe 19:15
Seks Ömrü Uzatırmı ?
banner238

Amerikan sağlık dergisi Shape'e kapak olan Mehmet Öz ve eşi Lisa, mutlu bir evlilik için mümkün olduğu kadar fazla seks yapılması gerektiğini söyledi.

Seksin ömrü uzattığını belirten Öz, ‘Haftada kaç kez?' sorusuna ‘3' yanıtını verdi...

Mehmet Öz ve kendisi gibi yoğun bir tempoda çalışan ilişki uzmanı ve radyocu eşi Lisa, bu durumun bazen evliliklerini zorladığını itiraf ediyor.

Çift, mutlu evlilik için en önemli kuralları şöyle sıralıyor:

1- Pozitife odaklan: “Birbirimizden sıkıldığımız oluyor” diyen Lisa Öz, çözümün çiftlerin, partnerlerinin sevdikleri yanlarını düşünmeleri olduğunu söylüyor.

2- Kendi mutluluğunun sorumluluğunu al: Mehmet Öz, “Partnerinizin her isteğini karşılayamazsınız” diyor. Lisa Öz de “Romantik bir akşam yemeğini onun yerine siz hazırlayabilirsiniz” diye ekliyor

3- Tutkularınızı paylaşın: Mehmet Öz, mükemmel sebzeli yemekler yapan eşi için, “Harika bir şefle evlendiğim için şanslıyım. Lisa yemekleri eğlenceli ve lezzetli hale getiriyor” diyor.

4- Saygı gösterin: Mehmet Öz, “Empati kurmak ve düşünceli olmak çiftleri bir arada tutar. Saygı duyulmayan birini sevmek zordur” diye ekliyor.

5- Birbirinize dokunun: “Benim seks için reçetem...” diyerek cümleye başlayan Mehmet Öz'ü, eşi Lisa, “...mümkün olduğunca sık yapılmasıdır” diye tamamlıyor.

6-Lisa Öz, “Cinsellik hayatın bir parçası olmalıdır” diye ekliyor. Mehmet Öz, “Haftada kaç kez cinsel ilişkiye girilmeli?” sorusuna ‘3' yanıtını verirken, eşi Lisa ‘6' diyor.

7-Doktor Öz ayrıca, “Seks uzun yaşamanızı sağlar. Haftada 2 kez cinsel ilişkiye girmenin ömrü 3 yıl uzattığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır” diye belirtiyor.


Son Güncelleme: 27.10.2011 19:15
Anahtar Kelimeler:
SeksÖmrüUzatırmıFazlaUzatır Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim