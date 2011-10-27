Seks Ömrü Uzatırmı ?

Amerikan sağlık dergisi Shape'e kapak olan Mehmet Öz ve eşi Lisa, mutlu bir evlilik için mümkün olduğu kadar fazla seks yapılması gerektiğini söyledi.

Seksin ömrü uzattığını belirten Öz, ‘Haftada kaç kez?' sorusuna ‘3' yanıtını verdi...

Mehmet Öz ve kendisi gibi yoğun bir tempoda çalışan ilişki uzmanı ve radyocu eşi Lisa, bu durumun bazen evliliklerini zorladığını itiraf ediyor.

Çift, mutlu evlilik için en önemli kuralları şöyle sıralıyor:

1- Pozitife odaklan: “Birbirimizden sıkıldığımız oluyor” diyen Lisa Öz, çözümün çiftlerin, partnerlerinin sevdikleri yanlarını düşünmeleri olduğunu söylüyor.

2- Kendi mutluluğunun sorumluluğunu al: Mehmet Öz, “Partnerinizin her isteğini karşılayamazsınız” diyor. Lisa Öz de “Romantik bir akşam yemeğini onun yerine siz hazırlayabilirsiniz” diye ekliyor

3- Tutkularınızı paylaşın: Mehmet Öz, mükemmel sebzeli yemekler yapan eşi için, “Harika bir şefle evlendiğim için şanslıyım. Lisa yemekleri eğlenceli ve lezzetli hale getiriyor” diyor.

4- Saygı gösterin: Mehmet Öz, “Empati kurmak ve düşünceli olmak çiftleri bir arada tutar. Saygı duyulmayan birini sevmek zordur” diye ekliyor.

5- Birbirinize dokunun: “Benim seks için reçetem...” diyerek cümleye başlayan Mehmet Öz'ü, eşi Lisa, “...mümkün olduğunca sık yapılmasıdır” diye tamamlıyor.

6-Lisa Öz, “Cinsellik hayatın bir parçası olmalıdır” diye ekliyor. Mehmet Öz, “Haftada kaç kez cinsel ilişkiye girilmeli?” sorusuna ‘3' yanıtını verirken, eşi Lisa ‘6' diyor.

7-Doktor Öz ayrıca, “Seks uzun yaşamanızı sağlar. Haftada 2 kez cinsel ilişkiye girmenin ömrü 3 yıl uzattığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır” diye belirtiyor.



