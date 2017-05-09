Güney Kıbrıs:
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09 Mayıs 2017 Salı 08:56

Seçimlerde İş Birliği Yapacak Üç Partinin Başkanları Bir Araya Geldi

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde iş birliği yapma kararı alarak DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u ortak aday belirleyen DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi başkanlarının dün bir araya geldiği haber verildi.

Seçimlerde İş Birliği Yapacak Üç Partinin Başkanları Bir Araya Geldi
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SEÇİM PROGRAMI BELİRLENECEK

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Güney Kıbrıs’ta 2018 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde iş birliği yapma kararı alarak DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u ortak aday belirleyen DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi başkanlarının dün bir araya geldiği haber verildi.

Alithia gazetesi, DİKO Başkanı ve aynı zamanda başkanlık adayı Nikolas Papadopulos, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ve Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un toplantıda, ortak adayın seçim programının oluşturulması için üç partiden yetkililerin katılacağı özel bir grubun kurulmasına karar verdiğini yazdı.

Habere göre Theoharus toplantı sonrasındaki açıklamasında, hiçbir şeyin şansa bırakılmayacağını, her şeyin en iyi şekilde geliştirileceğini söyledi.

Papadopulos, seçim programının en kısa sürede hazır olacağını belirterek, çalışma grubunun, Kıbrıs sorunundaki yeni strateji ve diğer iç yönetime ilişkin konularda öneriler hazırlayacağı bilgisini verdi.

Sizopulos ise planlamaların pratikte başlamasının önemine vurgu yaptı.

(HC/GÜL)

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