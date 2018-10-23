Schulz Bugün Ve Yarın Güney Kıbrıs\'ta Olacak

Lefkoşa, 23 Ekim 18 (.): Avrupa Konseyi eski Başkanı ve Almanya Parlamentosu üyesi Martin Schulz’un AKEL’in davetlisi olarak bugün ve yarın Güney Kıbrıs’ta olacağı haber verildi.

Lefkoşa, 23 Ekim 18 (.): Avrupa Konseyi eski Başkanı ve Almanya Parlamentosu üyesi Martin Schulz’un AKEL’in davetlisi olarak bugün ve yarın Güney Kıbrıs’ta olacağı haber verildi.

Fileleftheros’a göre Schulz, AKEL tarafından bugün saat 19.30’da Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Hilton Park Otel’de düzenlenecek “AB’nin Perspektifleri ve Kıbrıs Sorunu” konulu panele katılacak. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da konuşacağı panelin moderatörlüğünü AKEL Avrupa Milletvekili Takis Haciyeorgiu üstlenecek.

Martin Schulz’un bu etkinlikten önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşme yapacağı belirtildi.

(ŞA/FEZ)