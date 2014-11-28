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Sayıştay Yolsuzluk Olaylarına Vurgu

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, 2013 yılıyla ilgili hazırladığı raporu Başkan Nikos Anastasiadis’e sunarken, yolsuzluk olaylarına vurgu yaptığı haber verildi.

Sayıştay Yolsuzluk Olaylarına Vurgu

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, 2013 yılıyla ilgili hazırladığı raporu Başkan Nikos Anastasiadis’e sunarken, yolsuzluk olaylarına vurgu yaptığı haber verildi.

28 Kasım 2014 Cuma 10:30
Sayıştay Yolsuzluk Olaylarına Vurgu
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 Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, 2013 yılıyla ilgili hazırladığı raporu Başkan Nikos Anastasiadis’e sunarken, yolsuzluk olaylarına vurgu yaptığı haber verildi.

Simerini gazetesi “Kıbrıs’ta Yolsuzluk Çok” başlığıyla verdiği haberinde, Mihailidis’in ilk raporunu dün Anastasiadis’e sunduğunu  ve eski raporlara göre birçok farklılık olduğunu kaydetti.

Habere göre Mihailidis yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta yolsuzluk sorununun oldukça arttığına işaret etti.

Sorunları iki kategoriye ayıran Mihailidis, birincisinin yolsuzluk, rüşvet, yetkileri kötüye kullanma; ikincisinin ise karar alanların yetersizliği, yasa ve tüzükleri bilmeme ya da doğru kararların alınmasını sağlayacak kurumların eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar olduğunu belirtti.

Habere göre raporda yurtdışından Güney Kıbrıs’a giden sanatçılar ve iş insanlarıyla ilgili vergilendirmedeki zayıflığa da değinen Mihailidis, yabancı sanatçılar ve iş insanları tarafından Güney Kıbrıs’ta yapılan etkinliklerinin bazılarının vergilerinin ödenmediğinden söz etti.

Rum TV kanallarıyla iş yapan yabancı sanatçıların da her zaman vergilerini ödemediğini anlatan Mihailidis, bazı belediye ve muhtarlıkların da vergi ödemeksizin yabancı sanatçılar getirdiğini belirtti.

Politis gazetesine göre Mihailidis raporunda Rum Merkez Bankası’na da değindi.

Banka çalışanlarının yüzde 70’inin yıllık maaşlarının 40 bin Euro’dan fazla olduğuna işaret ederek bunların düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Mihailidis, çalışanların bazı menfaatlerinin de geri alınması gerektiğinden söz etti.

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