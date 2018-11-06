Savvas Filippu Ve Lambros Gonatas Öldü





Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ta, siyaset ve sendikacılık yaşamının iki önemli isminin dün öldüğü belirtildi.Alithia gazetesi, Rum Ekologlar Hareketi’nin kurucusu olup, kansere yenik düşen Savvas Filippu’nun dün hayatını kaybettiğini yazdı. Filippu için yarın cenaze töreni düzenleneceğini yazan gazete Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin yas nedeniyle yarına kadar tüm etkinliklerini iptal ettiğini belirtti.Gazete aynı haberinde Rum İşçi Sendikaları Federasyonu’nda (PEO) uzun yıllar Baf Sekreteri olarak görev yapan Lambros Gonatos’un dün öldüğünü yazdı.(FK/FEZ)