Savvas Angelidis Birlik Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 13 Ağustos 18 (.): Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, “Bizi kurtuluşa ve Ada’nın yeniden birleşmesine götürebilecek tek sağlam yapı birliktir” diyerek “bu zor süreç öncesinde” bütün siyasi güçlerden, “anlaşmazlıkları bir yana bırakarak birlik olmalarını” istedi.

Fileleftheros’un haberine göre Ağustos 1964’te Dillirga bölgesinde ölenler için düzenlenen törende Rum yönetimini temsilen konuşan Angelidis, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk, Ada’mızın bütün yasal sakinleri ancak işgal son bulduğunda, askerler, garantiler ve müdahale hakları olmadan adil, onurlu ve işleyebilir çözüm vasıtasıyla güvenlik ve istikrar şartları içerisinde uyumlu yaşama fırsatı bulacak ve vatanımız kurtuluşa erecek” dedi.

Angelidis, Paşiammo’da Ay. Rafail Kilisesi’nde düzenlenen anma töreninde, Rum yönetimi için tek seçeneğin diyalog olduğunu belirtti.

Angelidir, Rum tarafının, geçen yıl Crans-Montana’da koptuğu yerden ve Guterres Çerçevesi temelinde başlayacak müzakerelere katılmaya hazır olduğunu belirterek Genel Sekreter’in yeni inisiyatifi öncesinde daha önce hiç olmadıkları kadar birlik olmaları gerektiğini söyledi.

(ŞA/GÜL)

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