Savunma Ve Güvenlik Akademisi İlk Çalışmalarını Tamamladı

Rum Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyete başlayan Savunma ve Güvenlik Akademisi’nin çalışmalarının ilk aşamasını tamamladığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, Savunma ve Güvenlik Akademisi’nin “ Doğu Akdeniz’de Mevcut Tacizler ve Kriz Yönetimi” konulu ilk çalışmalarının tamamlandığını, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in dün üst düzey RMMO ve ELDİK subaylarına yönelik konuşma gerçekleştirdiğini yazdı.
Habere göre Fokaidis konuşmasında, RMMO’nun itibarının korunması ve ilkelere saygı konularına değindi.