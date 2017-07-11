Savunma Ve Güvenlik Akademisi İlk Çalışmalarını Tamamladı

Habere göre Fokaidis konuşmasında, RMMO’nun itibarının korunması ve ilkelere saygı konularına değindi.

Haravgi gazetesi, Savunma ve Güvenlik Akademisi’nin “ Doğu Akdeniz’de Mevcut Tacizler ve Kriz Yönetimi” konulu ilk çalışmalarının tamamlandığını, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in dün üst düzey RMMO ve ELDİK subaylarına yönelik konuşma gerçekleştirdiğini yazdı.