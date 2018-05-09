Rum İstatistik Dairesi, Eurostat verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki konutların Avrupa ülkelerindeki evlerden daha büyük olduğunu açıkladı.



Politis “Kıbrıs’ta Saray-Evler” başlıklı haberinde, Rum İstatistik Dairesi’nin 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya dayanarak, Güney’deki evlerin, ortalama 141,4 m2 genişliği ile, ortalama konut genişliği 95,9 m 2 olan Avrupa Birliği içerisindeki en geniş evler olduğunu yazdı.



