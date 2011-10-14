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Sara Nöbetleri Ameliyat ile Bitirilecek!

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ameliyatın sara nöbetleri için bir tedavi olabileceğini ortaya koydu

Sara Nöbetleri Ameliyat ile Bitirilecek!

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ameliyatın sara nöbetleri için bir tedavi olabileceğini ortaya koydu

14 Ekim 2011 Cuma 11:19
Sara Nöbetleri Ameliyat ile Bitirilecek!
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İngiltere'de yapılan bir araştırma, ameliyatın sara nöbetlerinden kurtulmak için bir yöntem olabileceğini ortaya koydu.

University College London'a (UCL) bağlı Beyin Cerrahisi Hastanesi doktorlarının ameliyat edilen 615 hastayla yaptığı araştırmada, hastaların yüzde 82'sinin ameliyattan sonraki bir yılda hiç nöbet geçirmediği, yüzde 52'sini 5 yıl kriz tutmadığı, 10 yıl aradan sonra ise yüzde 47'sinin hala nöbet geçirmediği saptandı.

Ameliyat edilen hastaların ortalama 20 yıldır sara hastası olduğu kaydedildi.

Araştırma ekibinin başı John Duncon, nöbetlerin ilaç tedavisiyle kontrol alınamadığı durumlarda ameliyat seçeneğinin düşünülebileceğini belirtti.

Sara için kesin tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte hastalığın yol açtığı nöbetler ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor.

Araştırma Lancet tıp dergisinde yayımlandı.

Son Güncelleme: 14.10.2011 11:19
Anahtar Kelimeler:
SaraNöbetSaglıki Ameliyat
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