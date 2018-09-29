Sapa Skandalından Mahkum Olanlardan 4’ü Serbest Kaldı

Baf kanalizasyon sistemiyle ilgili skandaldan (SAPA) mahkum olan Baf eski Belediye Başkanı Savvas Vergas’ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin, yürürlüğe giren yeni yasayla birlikte, dün serbest kaldığı belirtildi.

Politis gazetesi, SAPA skandalından hüküm giyenlerden 4 mahkumun daha dün serbest kaldığını yazdı.



Habere göre, Baf eski Belediye Başkanı Savvas Vergas, Baf Kanalizasyon Konseyi eski Genel Müdürü Evtihios Mallikidis, AKEL Baf Belediye Meclis Üyesi Vasos Vasiliu ile eski belediye başkanı ve eski milletvekili Fidias Sarikas, dün serbest kaldı.



Gazete, söz konusu mahkumların, kısa adı SEAA olan Serbest Bırakma Konseyi’ne yaptıkları başvurunun kabul edilerek, koşullu olarak serbest bırakıldıklarını yazdı.



Gazete, serbest bırakılmasalardı Savvas Vergas’ın mahkumiyet süresinin Temmuz 2019, Fidias Sarikas’ın Şubat 2019, Evtihios Mallikidis’in Şubat 2019 ve Vasos Vasiliu’nun ise Ocak 2019 biteceğini de anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca; “Rum Merkezi Cezaevi’nin kapıları dün VIP hücresi mahkumlarına açıldı” şeklinde yorumda da bulundu.



Alithia gazetesi ise haberi; “Cezaevi VIP’ler tarafından Boşaltıldı” başlığıyla verdi.