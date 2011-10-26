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Salatalık Zayıflamaya Yardımcı

Salatalığın zayıflamaya yardımcı bir sebze olduğunu biliyor muydunuz?

Salatalık Zayıflamaya Yardımcı

Salatalığın zayıflamaya yardımcı bir sebze olduğunu biliyor muydunuz?

26 Ekim 2011 Çarşamba 20:39
Salatalık Zayıflamaya Yardımcı
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Salatalığın zayıflamaya yardımcı bir sebze olduğunu biliyor muydunuz?


Turfanda meyve ve sebzecilik her zaman zararlı demek değildir. Örneğin serada yetiştirilen salatalıklar açık havada yetiştirilenlerden daha fazla mineral ve vitamin içeriyor. Çünkü salatalık sadece vücuttaki suyun atılmasını değil zayıflamayı da sağlıyor.

Aslına bakılırsa salatalık en kuvvetli diüretiklerden biridir. Dahası, bu sebze alkalinite(bazlılık) konusunda çok yüksek değerlere sahiptir. Yani salatalık diğer sebze ve meyvelere oranla asit dengesini sağlamada daha hızlıdır. Asit dengesi çeşitli hastalıklara sebep olması nedeniyle büyük önem arz eder.

Salatalık tartarat asit de içerir. Bu madde karbonhidratların yağa dönüşmesini engeller. Ayrıca 100 gr salatalıkta sadece 10 kalori bulunur. Bu nedenle salatalık aç hissettiğiniz anlarda ilk başvurmanız gereken sebzelerdendir.

Son Güncelleme: 26.10.2011 20:39
Anahtar Kelimeler:
SağlıkMeyveSalatalıkSebze Sera
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