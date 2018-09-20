Sahte Diplomaya Sahip Diş Doktoru Yabancı Çift Tutuklandı

Sahte diplomayla, Diş doktorluğu yapan yabancı çiftin, Rum polisi tarafından tutuklandığı belirtildi.



Alithia gazetesi, Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Strovolo semtinde ve Limasol’da kliniklere de sahip olan 45 yaşındaki, yabancı çiftin, sekreterlerine, diploma temin etmek istemeleri üzerine, sekreterlerinin yaptığı şikayet üzerine tutuklandığını yazdı.



Söz konusu çiftin, dün, haklarında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi önüne çıkarıldığını yazan gazete, söz konusu çift hakkında 2016 yılında diplomalarının, sahte olabileceğine dair Tabipler Birliği’ne şikayette bulunulduğunu da belirtti.



Rum polisinin, çifte ait olan diplomaların geldiği ülke olan Rusya’dan, bilgi talep ettiğini ve bu yanıtı beklediğini belirten gazete söz konusu çiftin, yabancı olan bir çok hastasının bulunduğuna da dikkati çekti.



Haber göre, diş doktoru adamın, polise verdiği ifadede diplomalarının sahte olduğu suçlamasını ret ederken Tabipler Birliği’ne kayıt yaptırmayı atladığını söyledi.



Kadın doktor ise ifadesinde üniversitede okuduğunu ve 2010 yılından beridir eksiksiz olarak iznini yinelediğini belirtti.



