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Sahil Güvenlik Gemisi İçin Bütçe Gerekli

Rum Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Yorgos Varnavas, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni (MEB) denetlemek amacıyla..

Sahil Güvenlik Gemisi İçin Bütçe Gerekli

Rum Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Yorgos Varnavas, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni (MEB) denetlemek amacıyla..

24 Kasım 2014 Pazartesi 09:18
Sahil Güvenlik Gemisi İçin Bütçe Gerekli
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 Rum Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Yorgos Varnavas, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni (MEB) denetlemek amacıyla iki adet sahil güvenlik gemisi alınması için bütçe ayrılması gerektiğini söyledi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Savunma Komitesi’nde konuya ilişkin soruları yanıtlayan Varnavas’ın, Rum hükümetinin dönem dönem bahsi edilen gemilerin alımı için bütçe ayırmasının gerektiğini, hükümetin bu yöndeki niyetinin Savunma Bakanlığı bütçesinin ele alınması sırasında netleşeceğini söylediğini yazdılar.

Varnavas ayrıca, gemilerin alınması konusunun daha önce de gündeme geldiğini ancak bazı siyasi partilerin, ekonomik krizi öne sürerek öneriyi reddettiklerini vurguladı.

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