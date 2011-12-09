Sağlıklı yaşam için sevişme molası!

İş yaşantınızdan, ev işlerinden ve yaramaz gürültücü çocuklarınızdan artık biraz sıyrılmanın ve hayatın en temel zevkleri için mola vermenin zamanı geldi. Düzenli seks hayatı sağlığınızı olumlu yönde etkileyerek size, zinde ve rahat bir hayatın kapılarını aralıyor. Nedir bu faydalar diyenleri fazla meraklandırmadan seksin faydalarına geçelim.

Egzersiz: Haftada 3 gün yapılan seks, yılda 7.500 kalori yakılmasına yardımcı olur. Ter atarken keyif almanın dayanılmaz hafifliği ile sağlıklı kalın.

Güçlü kemikler, düzenli hormonlar: Düzenli yapılan seksin kadın östrojen hormonunu düzenlediği, daha sağlıklı kemiklere sahip olurlar.

Düşük kolesterol: Düzenli cinsel hayat, kötü kolesterol oranını düşürür. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kısacası canınıza can katar.

Düzenli nefes alma: Yaşanan cinsel ilişki sırasında nefes alımları ile alınan oksijen miktarı artar. Yaşadığınız daha bir hissedersiniz.

Ağrıların azalması: Düzenli cinsellik omurga ağrılarının düşürülmesine yardımcı olur. Kronik ağrıları azaltır.

Stresi azaltır: Çiftlerin birbirlerine yaklaşmalarını sağlayan seks, gün içinde yaşanan tüm stresi azaltıyor.

Prostat riskini düşürür: Uzmanlar, düzenli bir cinsel yaşamı olan ve seks yapan erkeklerde prostat kanseri riskinin, cinsel yaşamı durgun erkeklerle karşılaştırıldığında daha az olduğunu söylüyor.

Pelvis kaslarını güçlendirir: Düzenli yapılan seks, pelvik kaslarını güçlendiriyor. Belinize kuvvetlenir.