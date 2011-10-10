Sağlık iksiri kurubaklagiller...

Kurubaklagiller bitkisel protein kaynakları olmakla birlikte, 100 gr.'ında 20-25 gr. protein, 5 gr. posa (sağlıklı bir bireyin her gün 20-35 gr. posaya ihtiyacı var) içerir.

Ayrıca kolesterol içerikleri sıfır. Kalsiyum, demir, çinko, manganez, bakır mineralleriyle B vitaminlerinden tiamin, riboflavin, niasin, folik asit ve E vitamini bakımından zengin.

Baklagiller, esansiyel bir aminoasit olan metiyoninden düşüktür, bu nedenle tahıllarla pişirilmesi protein kalitesini artırır. Bu, özellikle vejetaryenler için önemli. Ve pişirilirken içine et ilave edilmesi protein kalitesini yükseltir. Kurubaklagil yemekleri, C vitamini kaynaklarıyla tüketildiklerinde de demirin vücuttaki kullanımı artar.

Kuru baklagiller, bitkisel proteinin yanı sıra karbonhidrat ve posa da içerir. Tanelerin dış kısmında posa, iç kısmında nişasta bulunur.