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Sağlık Hiç duymadığınız zayıflama ipuçları!

Kilo vermek mi istiyorsunuz?

Sağlık Hiç duymadığınız zayıflama ipuçları!

Kilo vermek mi istiyorsunuz?

21 Kasım 2011 Pazartesi 17:35
Sağlık Hiç duymadığınız zayıflama ipuçları!
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Kilo probleminiz var ve bu sizin psikolojinizi, sosyal hayatınızı, sağlığınızı olumsuz yönde de etkilemeye başladı ve kilo vermek istiyorsunuz. Zayıflamak isteyenlere yardımcı olabilecek birkaç önerim olacak.

Nereden başlayalım?

Daha sağlıklı bir kilo kaybı için asla kulaktan dolma bilgilerle yola çıkmayın aksi takdirde kilo vermeyi bırakın sağlık sorunlarınız da oluşabilir.

Zayıflama programınız size özel olmalıdır; kan bulgularınıza, vücut analiz sonuçlarınıza, yaşam tarzınıza, varsa hastalıklarınıza, kullanıyorsanız ilaçlarınıza göre düzenli kontrollerle diyetisyen tarafından hazırlanmalıdır.

Birkaç ipucu

Programınız süresince beslenmenizde dikkat edeceğiniz birkaç unsur kilo vermenizi hızlandıracaktır. 

*Düzgün aralıklarla öğün yapın; az ve sık beslenme kilo kaybını hem hızlandıracak hem de verdiğiniz kilonun kalıcı olmasını sağlayacaktır. Atladığınız öğünler kalori açısından asla kar olmayacak.

*Porsiyon miktarınızı azaltın; elbette günlük aldığınız kalorinin azalması önemli ama ne kadar yediğiniz değil ne yediğiniz önemlidir.

*Yağlı ürünlerden kaçının; en hızlı depo edilen besin öğesi yağdır ve verdiği kalori diğer besin öğelerinden 2 kattan fazladır.

*Su içmeyi unutmayın; su yediğiniz yiyeceklerin sindirilmesini, vücuttan atılmasını, toksik maddelerin atımını, metabolizmanın çalışmasını, vücut ısı denetimini sağlamaktadır. Günde içtiğiniz çay, kahve hariç 2-2,5lt. su içmelisiniz.

*Şeker ve şekerli yiyeceklerden uzak durun; kilo vermenizi engelleyen en büyük düşmandır şeker, hem kalori miktarı yüksektir hem de kan şekerinizi düzensizleştirmektedir. Ayrıca besin öğesi bakımından da oldukça fakirdir.

*Her öğün lifli beslenin; lif oranı yüksek olan sebze, meyve, kurubaklagiller, tahıllı ürünler, kuruyemişler ana ve ara öğünlerinizde ihtiyacınız ölçüsünde tüketilmelidir.

*Tuz tüketiminizi azaltın, yemeklerinizi daha çok baharatlandırın. Eğer mide ve sindirim probleminiz yoksa acı biberin sindirimi ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var.

Son Güncelleme: 21.11.2011 17:35
Anahtar Kelimeler:
SağlıkKiloVücutSuTuzKaybı
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