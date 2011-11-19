Sağlık Bakanlığı En Önemli Hastalık ve Ölüm Nedenlerinin Başında Sigara Gelir

Sağlık Bakanlığı, dünyada ve KKTC’de en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinin başında sigaranın geldiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, “20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda, sigara kullanımıyla ilgili bazı rakamlara dikkat çekti.

BAKANLIK ARAŞTIRMASI

Bakanlık mesajında, KKTC nüfusunun yüzde 36,8’inin sigara içtiği kaydedildi.

Mesajda, Bakanlığın 2010 yılında ülkedeki sigara kullanımıyla ilgili yaptırdığı araştırmaya atıfta bulunularak, 15 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 36,8’inin sigara içtiği belirtildi.

Bu sonucun, Kuzey Kıbrıs’taki sigara alışkanlığının Avrupa ülkeleri arasında Yunanistan ve Bulgaristan’dan sonra en yüksek oran olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, sigara içmeme oranının yüzde 56,4 olduğunu kaydetti.

Buna göre, ülkede yüzde 6,7’lik bir oran da önceden sigara içse bile şu anda sigara içmiyor.

SİGARA İÇME ORANLARI

Sigara içme oranı 15-16 yaş diliminde yüzde 11,2 iken, bu oran 17-18 yaş diliminde yüzde 20,7’ye; 19-23 yaş diliminde yüzde 26’ya, 24-29 yaş diliminde yüzde 39,9’a ve 30-39 yaş diliminde en yüksek oran olan yüzde 48,7’ye yükseliyor. Oran 40-49 ve 50-59 yaş grubunda yüzde 40’larda seyrederken, 60 yaş sonrası dönemde ise sigara içmeyi bırakmadan dolayı oran, yüzde 30,5’e geriliyor.

RAKAMLAR

Ülkede sigara kullanımıyla ilgili dikkat çeken bazı rakamlar da şu şekilde:

“Sigara alışkanlığı erkeklerde yüzde 45,8; kadınlarda ise yüzde 27,1; Sigara içtiğini söyleyenlerin yüzde 88,7’si her gün içiyor; Sigarayı bazı günler içenlerin oranı yüzde 6,5; Sigara içenlerin günlük sigara tüketim ortalaması 18,9 adet; Bazı günler içerim diyenlerin günlük tüketim ortalaması 8,3; Çok seyrek sigara içenlerin yüzde 2,2; Şu anda sigara içenlerin sigara içmeye başlama yaş ortalaması 18,7; Sigara içmekte olanların yüzde 13,1’i 14 yaşından önce, yüzde 19’u 15-16 yaşında ve yüzde 28,4’ü 17-18 yaşında sigara içmeye başlıyor; Bu oranlar şu anda sigara içenlerin yüzde 60’tan fazlasının 18 yaş ve öncesinde sigara içmeye başladıklarını ortaya koyuyor; Sigara içen kişilerin yaklaşık 4’te 1’i sabahleyin kalktıktan hemen sonra, ilk 5 dakika içinde ilk sigaralarını içiyor; İlk yarım saat içinde ilk sigarasını içenlerin oranı ise yüzde 56,7; İlk 5 dakika içinde sigara içenlerin oranı erkeklerde yüzde 28,6; kadınlarda yüzde 18,9. Yaş ilerledikçe ilk 5 dakika içinde ilk sigarayı içme oranı da artış gösteriyor; Sigarayı bıraktığını söyleyenlerin yüzde 45,3’ü, en az 16 yıl sigara kullandıktan sonra bu kararı aldı; Sigara içmeyi daha erken yaşlarda bırakma eğilimi kadınlar arasında daha yüksek; Sigarayı bırakan kişilerin genellikle herhangi bir özel yöntem/maddeden yararlanmadıkları gözleniyor; Sigarayı bırakmak için danışmanlık merkezlerine/kliniklere başvuranların oranı yüzde 2,9; Elektronik sigara kullananlar yüzde 1,3; Diğer madde ve ilaçları kullananların oranı ise yüzde 0,1; Sigarayı bırakmak için en yaygın olarak kullanılan yöntem yüzde 6,3 ile nikotini ikame edecek sakız veya bant kullanımı; Şu anda sigara içenlerin yaklaşık 3’te 2’si yani yüzde 66,6’sı sigara içmeyi bırakma konusunu gündemlerinde tutmuyor; Önümüzdeki birkaç ay içinde sigarayı bırakacağını söyleyenlerin oranı yüzde 20,1, sigarayı belli bir yaşa geldiği zaman bırakacağını söyleyenler ise yüzde 13,2; Evinde sigara içilmesine kesinlikle izin vermeyenler yüzde 29,9; Sigara içilen evler yüzde 44,4; İzin verilmiyor ama bazen istisnai durumlar oluyor diyenler yüzde 25,7 ; Sigara içmeyen kişilerde yüzde 1,1 olan kalp krizi geçirme oranı, geçmişte içip bırakanlarda yüzde 18,8; şu anda içenlerde ise yüzde 4,2;”

DENETİMLER SÜRÜYOR

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, “44/2008 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası” gereğince, sürekli teftişler yapmaya da devam ediyor.

Buna göre, 2011 yılında Ocak ayından, Eylül ayına kadar 9 aylık sürede, toplam 1234 denetim yapıldı. Yapılan 1234 denetimde, 159 kişi veya kuruma ceza kesildi.