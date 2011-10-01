Sağlık Bakanlığı el koysun çok zararlı

HEPATO Bilio Pankreatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr. Hasan Özkan, televizyonda ’bitkisel ilaç’ adı altında reklamı yapılan ilaçların hepatit hastalarının sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın konuya el koyması gerektiğini kaydetti.

Antalya’nın Manavgat İlçesi Kızılağaç Turizm Beldesi’nde dün başlayan ’8’inci Hepato Gastroenteroloji Kongresi’ devam ediyor. Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında ’Hepatoloji’ ve ’Gastroenteroloji’ alanında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Basın toplantısına, Kongre Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kadir Bahar, Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr. Hasan Özkan, Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği Başkanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdülkadir Dökmeci, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necati Örmeci katıldı.

Toplantıda konuşan Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr. Hasan Özkan, Hepatit B’nin Türkiye’de çok sık rastlanılan bir hastalık olduğunu ve toplumun yüzde 5’ini etkilediğini belirtti. Toplumun geleneksel kültürünün bu tür bulaşıcı hastalıkları gizlediği için açığa çıkarılmayanlarla bu oranın daha yüksek olduğunu düşündüğünü vurgulayan Prof. Dr. Hasan Özkan, Hepatit B’nin halen yüzde 60’ının siroz ve karaciğer kanserine dönüştüğünü söyledi.

HASTALARA ZARAR VERİYORLAR

Televizyonda yayınlanan ’bitkisel ilaç’ reklamlarını eleştiren Prof.Dr. Özkan, bu ilaçların ’Hepatit B’ hastaları için tehlike oluşturduğunu savundu. Prof.Dr. Özkan, "Hastalarımız televizyonda, ’kan damarlarını temizler, karaciğeri temizler! şeklindeki reklamları görüp etkileniyor. Reklamlar hastaları yanlış yönlendiriyor. Sağlık Bakanlığı’nın el koyması lazım" dedi. Prof.Dr. Hasan Özkan, bitkisel ilaçların içinde alfotoksin, ağır metal, hatta arsenik gibi zararlı maddeler bulunduğuna dikkat çekti. Prof.Dr. Özkan, "Bitkisel ilaçları ’hepatit ’hastalarının kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Karaciğerinde sorun bulunan hastalar, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bunun birçok örneğine tanığız" diye konuştu.

HASTALAR İÇİN DEĞİL SAĞLIKLI İNSANLAR İÇİN

Prof.Dr. Özkan, bitkisel ilaçların hastalar için değil, sağlıklı insanlar için olduğunu kaydetti. Prof.Dr. Özkan, "Bitkisel ilaçların içinde 8- 10 tane farklı madde var. Karaciğer bu maddelerden kendine lazım olanları alır, diğerlerini süzer. Bundan dolayı bitkisel ilaçlar sağlıklı insanlar kullandığı zaman yararlı olur. Hasta olan insanlar ilaç kullanmalı. Zaten bundan dolayı bu ilaçların ruhsatlarını Tarım Bakanlığı veriyor. Hasta insanlar için olan ilaçların ruhsatını Sağlık Bakanlığı verir" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdülkadir Dökmeci ise Türk toplumunda karaciğer yağlanmasının çok fazla görüldüğünü belirtti. Prof.Dr. Dökmeci, "Karaciğer yağlanması, siroz ve karaciğer kanserinin en büyük nedenlerindendir" diye konuştu. Toplantıda, Hepatit B ve Hepatit C hastalığında yaşanan son gelişmeler, tedavi yöntemlerindeki yeni çalışmalar, karaciğer yağlanması ve gastroenteroloji konusunda yeni tedavi yöntemleri anlatıldı. 8’inci Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2 Ekim’de sona erecek.