EĞİTİMLİ VE BİLİNÇLİ HASTALARDA KOMPLİKASYON ORANI DAHA DÜŞÜK OLUR"





Lefkoşa, 18 Ekim 11 (T.A.K): Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrin ve Diyabet Merkezi'nde "Diyabet Eğitim Programı" adı altında bir çalışma başlatıldığını açıkladı.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre her yıl yapılmakta olan ve gelenekselleşen diyabet eğitimleri, diyabetlilerin yanı sıra, diyabetli yakınları, diyabet riski taşıyanlar ve katılmak isteyen herkese açık olacak.





Belli bir sırayla diyabetle ilgili tüm konuların anlatılacağı eğitimlerin ilki, yarın Endokrin ve Diyabet Merkezi ikinci katındaki toplantı salonunda 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılacak ve yıl boyunca her Çarşamba devam edecek.





DİYABETTE BESLENME





Diyabetliler için önemli olan "beslenme bilgileri" konusunda da sunumların yapılacağı eğitimlerde, Endokrin Uzmanları, Diyet Uzmanları, Diyabet Hemşireleri ve Diyabetle ilgili diğer alanların uzmanları görev alacak.





DİYABET EĞİTİMLERİ 11 YILDAN BERİ DEVAM EDİYOR





Konuyla alakalı konuşan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Hasan Sav, diyabet eğitimlerinin 11 yıldan beri devam ettiğini belirterek, diyabet konusunda eğitim alan hasta veya hasta yakınlarının diyabetle daha kolay mücadele yapabildiğinin altını çizdi. Diyabete yaklaşım ve hastada diyabet psikolojisinin düzeltilmesinde eğitimlerin önemli olduğunu kaydeden Sav, eğitimli ve bilinçli hastalarda komplikasyon oranının daha düşük olduğunu söyledi.





Eğitimlerle ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için yurttaşların, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrin ve Diyabet Merkezine şahsen müracaatta bulunabileceklerini de söyleyen Dr. Hasan Sav, Devlet Hastanesinin 228 54 41 ile 223 24 41 (iç hat: 1084-1085) numaralı telefonlarını da arayarak bilgi alınabileceğini kaydetti.





DİYABET EĞİTİM PROGRAMI





Diyabet Eğitim Programı kapsamında yarın saat 09.00'da Dr. Hasan Sav "Neden diyabet oluruz?" konulu, saat 10.00'da ise Dyt. Müjgân Öztürk bilgi verecek.





Eğitim programının ileriki haftalarında yer alacak konular ise şöyle:





"26 Ekim Çarşamba, 9.00 diyabet hemşiresi Aynur Baykal "egzersiz ve diyabet" 10.00 Dyt. Müjgân Öztürk





2 Kasım Çarşamba, 9.00 Dr. Osman Köseoğluları "diyabette tedavi ilkeleri", 10.00 Dyt. Müjgân Öztürk





16 Kasım Çarşamba, 9.00 diyabet hemşiresi Ayşe Şahin "diyabetlinin evde kendi takibi", 10.00 Dyt. Fatma Barbaros





23 Kasım Çarşamba, 9.00 Dr. Deren Oygar, "Diyabetin Nefrolojik Takibi





30 Kasım Çarşamba 9.00 Dr. Ayşe Köseoğluları, diyabet ve göz hastalıkları."