Sağlığımız

Büro çalışanları, sürekli oturmadan kaynaklanan, kemik zayıflaması, kan damarlarının daralması ve kaslarda şekil bozuklukları gibi sağlık problemleriyle karşı karşıyalar.

Uzmanlar oturma şekline ve arada yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekiyorlar... Büro çalışanlarının sürekli oturmalarının, özellikle kemiklerin zayıflaması, kan damarlarının daralması ve kasların şeklinin bozulması gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekilerek, ideal oturma biçiminin bilinmesi ve saatte bir 5-10 dakika yürünmesi öneriliyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Halil Koyuncu, ''sürekli oturmanın zararları''na dikkat çekerek, daha çok büro çalışanlarının ve özellikle bilgisayar kullanıcılarının risk grubunda olduğunu belirtti. Bu şekilde çalışanlardan her 10 kişiden 7-9'unda bel, her yüz kişiden 30-60'ında boyun ağrısı şikayetleri görüldüğünü ifade eden Koyuncu, ''Bu durum sürekli oturarak ya da uzun süre ayakta durarak çalışmaktan kaynaklanıyor. Gazeteciler, memurlar, doktorlar, muhasebeciler, operatörler ve tezgahtarlar en çok risk altında olan meslekler.

Çare, en azından saatte bir, 5-10 dakika dolaşmaktır'' dedi. Prof. Koyuncu ''en ideal biçimde oturmasını bilmek'' gerektiğine işaret ederek, bunun için de şunların yapılması önerisinde bulunuldu: "Sırtınız dik, masa çalışırken eğilmenizi gerektirmeyecek yükseklikte ve uzaklıkta olmalı. Masayla vücut arasında kolları esnekçe kullanmayı sağlayacak bir oran bulunmalı.

Doğru oturuş pozisyonunu koruyabilmek için bulunulan ortamın aydınlatması ve ısısının da kişinin rahat edebileceği durumda olması gerekiyor. Tüm bunlar sağlandığında bile kısa süreli yürüyüş ihmal edilmemeli. Mesai sonrasında da yatarak dinlenme yöntemi izlenmelidir."