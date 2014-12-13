Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanıslav Osadchıy’den Rum Yönetimi’ne...

“’BARIŞ İÇİN ORTAKLIK’A KATILMANIZ BİZİ RAHATSIZ ETMEZ”

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Güney Kıbrıs’ın ‘Barış İçin Ortaklık’a katılımının kendilerini rahatsız etmediğini ancak NATO’ya katılmasının ise muhtemelen kendilerini rahatsız edeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu’nda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Osadchiy açıklamasında, AB’nin yaptırımlarının durumu kötüleştirmesine karşın Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Osadchiy, müzakerelerin başlaması için “Barbaros” gemisinin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden ayrılması gerektiğini savundu.

Müzakerelerin sürmesi gerektiğini de belirten Osadchiy, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının tek yolunun bu olduğunu vurguladı.

Osadchiy, müzakerelerin askıya alınması nedenlerini anlayışla karşıladıklarını ve krizin azaltılmasına ilişkin Rum Yönetimi’nin tezlerinden yana olduklarını da belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyaretine de değinen Osadchiy Dışişleri bakanları düzeyinde Kıbrıs sorununun da ele alındığını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “müzakerelerin yeniden başlaması için Doğu Akdeniz’deki gerilimin azaltılması gerektiğini” söylediğini ifade etti.