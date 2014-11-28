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Rusya’nın “De-Offshorızatıon” Kararına Karşı Önlemler

Rum Hükümeti, Rum Yeminli Muhasebeciler Birliği (SELK) ve diğer kurumların; Rus şirketlerin ülkeye geri dönmesiyle (de-offshorization) ilgili Rusya’da çıkarılan yasanın ve uluslararası vergi çevresindeki değişikliğin Rum ekonomisine etkilerini hafifletmek için bazı hareketlerde bulunacağı haber verildi.

Rusya’nın “De-Offshorızatıon” Kararına Karşı Önlemler

Rum Hükümeti, Rum Yeminli Muhasebeciler Birliği (SELK) ve diğer kurumların; Rus şirketlerin ülkeye geri dönmesiyle (de-offshorization) ilgili Rusya’da çıkarılan yasanın ve uluslararası vergi çevresindeki değişikliğin Rum ekonomisine etkilerini hafifletmek için bazı hareketlerde bulunacağı haber verildi.

28 Kasım 2014 Cuma 10:30
Rusya’nın “De-Offshorızatıon” Kararına Karşı Önlemler
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 Rum Hükümeti, Rum Yeminli Muhasebeciler Birliği (SELK) ve diğer kurumların; Rus şirketlerin ülkeye geri dönmesiyle (de-offshorization) ilgili Rusya’da çıkarılan yasanın ve uluslararası vergi çevresindeki değişikliğin Rum ekonomisine etkilerini hafifletmek için bazı hareketlerde bulunacağı haber verildi.

Politis gazetesine göre SELK Başkanı Yannis Harilau, “de-offshorization” yasasının Güney Kıbrıs’ı da etkileyeceğine işaret ederek, Rum iş insanları tarafından şirketlere verilen hizmetlerin büyük bir kısmının Rus şirketlerle ilgili olduğuna dikkat çekti.

Beklenen gelişmeleri göz önünde bulundurulacağı bir faaliyet çerçevesinin oluşturulması için Maliye Bakanlığı, SELK ve diğer kurumlardan uzmanların yer aldığı bir grup oluşturulduğu bilgisini de paylaşan Harilau, zamanında düzenlemeler yapıldığı takdirde Rus yasasının önemli olumsuz etkilerinden kaçınılabileceğinden ve diğer ülkeler karşısında avantaja sahip olunabileceğinden söz etti.

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