Rusya Yüzünden “iç Savaş”



Lefkoşa, 12 Eylül 18 (.): DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Rusya’nın Türkiye ile ilişkileri nedeniyle Kıbrıs sorunundaki tavrını değiştirdiği söylemine Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nden gelen tepkinin Rum tarafında “iç savaşa” neden olduğu haber verildi.

Fileleftheros’un “Rusya’nın Tepkisi ‘İç Savaş’ Çıkardı” başlıklı haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile DİSİ Başkanı Neofitu arasında dün sosyal medya üzerinde sert tartışmalar yaşandı.

Neofitu bu gazetede Pazar günü yayımlanan özel söyleşisinde Rusya’nın, Suriye’de ve enerji alanında Türkiye ile işbirliğine gitmesi ile Kıbrıs sorununun çözümüne olan yaklaşımının değiştiğinden söz etmişti.

Rusya Büyükelçiliği ise Pazartesi akşamı, Rusya’nın Kıbrıs sorununa geleneksel yaklaşımında hiçbir değişiklik olmadığını belirttiği ve imalı bir şekilde, Rum yönetiminin bazı dostlarının Rusya’yı Doğu Akdeniz’den uzaklaştırmak için Rusya ile Güney Kıbrıs ilişkilerini bozmaya çalıştığı görüşünü ortaya koyan bir açıklama yapmıştı.

“YÖNELİŞİMİZ BATI’YADIR”

Neofitu, dün Rus Büyükelçiliği’nin bu açıklaması sorulduğunda “Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak isteyenler DİSİ’nin kabulüdür. Ancak DİSİ ve bu partinin başkanı olarak ben; bizim açımızdan ülkemizin yönelişinin Batı olduğunu açıkça ortaya koyuyoruz çünkü ülkemiz, Batı ile malum bağları ile Avrupa’ya aittir” cevabını verdi.

“İKTİDAR PARTİSİ BAŞKANI SÖZLERİNE İKİ KERE DİKKAT ETMELİ”

Bunun üzerine AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Rusya Büyükelçiliği’nin tepki göstermekte haklı olduğu görüşünü ortaya koyarak “Sayın Neofitu iktidar partisinin başkanı olarak, yabancı ülkelerle, daha çok da BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve ülkemizle her zaman mükemmel ilişkileri bulunan bir ülke hakkındaki sözlerine iki kere dikkat etmelidir” dedi.

Rusya ile ilişkileri bozmakla suçladığı Neofitu’nun “Kıbrıs Batı’ya aittir” sözlerini de eleştiren Kiprianu “ABD’nin veya herhangi başka birinin peşinden gidersek Kıbrıs sorununun çözümünü daha elverişli mi kılacağız?” vurgusunu yaptı ve tarihten ne ders çıkarıldığını sordu.

“SEVİYE DÜŞTÜ”

Neofitu Kiprianu’ya sosyal medya hesabı üzerinden “bazılarının, sadece gerçekleri söyleyince rahatsız olması beni şaşırtıyor. Sevgili AKEL Genel Sekreteri, Amerika Akkuyu’da nükleer santral yapmak için anlaşma imzalasaydı Amerikan Büyükelçiliğinin demir korkuluklarında olurdun” cevabını verdi. Kiprianu da “tartışmanın düşürüldüğü seviyeden üzgünüm” cevabını verdi.

Gazete, Dayanışma Hareketi’nin de “tepki göstererek DİSİ Başkanı’nı eleştirdiğini kaydetti. Habere göre Hareket “ABD’nin Kıbrıs sorunundaki rolünü asla sorgulamadık. Ancak büyük bir ülkenin yardımını isterken, diğerlerinin katkılarını hiçbir zaman silmedik” vurgusunu yaptı.

Haravgi haberi “Rusya-Kıbrıs İlişkilerini Bozuyorlar… İktidar Partisi Başkanı Kıbrıs Batı’ya Aittir Söylemini Tekrarladı”, Alithia “Moskova’nın Hatırı İçin Andros’tan Averof’a Saldırı… Rusya’nın Tavrı Yüzünden AKEL-DİSİ Zıtlaşması… İki Lider Twitter’de Birbirlerine Sert ve İronik Açıklamalar Yaptı” ve Politis “Rusya’nın Hatırına Partisel Kavga… Averof Kıbrıs Batı Ülkesidir Yorumu Yaptı – Andros, Kimse’nin Kuyruğu Olmayalım Cevabını Verdi” başlıklarıyla okurlarına aktardı.

(ŞA/ÖK)

