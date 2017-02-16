Güney Kıbrıs:
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16 Şubat 2017 Perşembe 09:36

Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Güney Kıbrıs Temaslarını Tamamladı

Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Vyacheslav Lebedev ve beraberindeki heyetin, Güney Kıbrıs temaslarını tamamladığı belirtildi.

Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Güney Kıbrıs Temaslarını Tamamladı
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Lefkoşa, 16 Şubat 17 : Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Vyacheslav Lebedev ve beraberindeki heyetin, Güney Kıbrıs temaslarını tamamladığı belirtildi.

Simerini gazetesi, Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı Lebedev’e, Rusya Bölge mahkemelerinin iki başkanının da eşlik ettiğini yazdı.

Gazete, yapılan resmi açıklamaya dayanarak, Lebedev ve beraberindekilerin geçen salı günü Rum Rum Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleriyle bir aya geldiğini ve görüşmede ikili işbirliğine yönelik görüş alış verişinde bulunulduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Yüksek Mahkeme Başkanı ayrıca Rusya’yı ziyaret etmesi için Lebedev’in yapmış olduğu daveti de kabul etti.

(FK/FEZ)

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