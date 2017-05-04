“rusya Milli Muhafız Orkestrası” Güney Kıbrıs’ta Konser Verecek

Yalnızca Rusya’nın değil, Avrupa’nın da en iyi askeri müzik topluluklarından biri olarak kabul edilen “Rusya Milli Muhafız Orkestrası’nın”, Lefkoşa Rum kesimi, Baf, Larnaka ve Limasol’da dört konser vermek için, Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Yalnızca Rusya’nın değil, Avrupa’nın da en iyi askeri müzik topluluklarından biri olarak kabul edilen “Rusya Milli Muhafız Orkestrası’nın”, Lefkoşa Rum kesimi, Baf, Larnaka ve Limasol’da dört konser vermek için, Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.

Gösterilerin ücretsiz olacağını yazan Fileleftheros gazetesi, ilk iki konserin 7 Mayıs’ta saat 12.00’de Güney Lefkoşa’da, 18.00’de Baf’ta; diğer iki konserin ise 9 Mayıs’ta 16.00’de Larnaka’da, 20.00’de ise Limasol’da yapılacağını ekledi.

(İY/ÖK)