Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:49

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı için 18–19 Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta bulunacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, burada Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve AB-Rusya ilişkileri konulu temaslar yapacağı haber verildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Güney Kıbrıs'a Gidiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 6 Mayıs 17 : Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı için 18–19 Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta bulunacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, burada Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve AB-Rusya ilişkileri konulu temaslar yapacağı haber verildi.

Rum Haber Ajansı’na dayanarak, Lavrov’un 19 Mayıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceğini yazan Politis gazetesi, Lavrov’un 18 Mayıs Perşembe öğle üzeri Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiğini kaydetti.

Lavrov’un Rum Dışişleri Bakanlığı’nda Rum muhatabı Yoannis Kasulidis ile görüşeceğini ve ardından iki yetkilinin basına açıklamalarda bulunacağını belirten gazete, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan 127’inci toplantısına, Lavrov haricinde, Konsey üyesi devletlerden Dışişleri Bakanlarının katılacağını da ifade etti.

Bu toplantıyla birlikte, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığının sona ereceğini kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in toplantıya katılacak olan diğer meslektaşlarıyla temaslarda bulunmasının beklendiğini de ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, 18–19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bahse konu toplantı için, Lavrov haricinde Avrupa ülkelerinden 39 Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs’a gideceğini ve Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in bakanları karşılamak için bir resepsiyon vereceğini yazdı.

Gazete resepsiyonu gayri resmi bir akşam yemeğinin izleyeceğini ekledi.

Simerini gazetesi ise “Lavrov’tan Siyasi Derinliğe Sahip Geliş- Moskova’nın Kritik Bir Siyasi Konjonktürde Etkin Hale Getirilmesi” başlıklarıyla manşete çıkardığı haberinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik bir siyasi konjonktürde ve enerji konularının da gündemde olduğu bir dönemde, ağır bir gündemle Güney Kıbrıs’a gideceği yorumunda bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yakın danışmanlarından oluşan grubun, Lavrov’un ziyaretini, Rusya’yı en azından Güvenlik Konseyi aşamasında harekete geçirmek için eşsiz bir fırsat olarak addettiklerini yazan gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından, son 24 saattir burada, olumlu gelişmelerden oluşan bir görüntü aktarılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Gazete, Norveçli diplomatın New York’ta bulunmasının ardından, Anastasiadis’in de Lavrov’un önüne, diyalogla ilgili detayları ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla karşı karşıya olduğu gerçek problemleri koyacağını ekledi.

(İY/HÖ)       

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“federasyon Etkinliği”ne Saldırı “federasyon Etkinliği”ne Saldırı
Yeorgiadis: “inşaat Malzemeleri Yeşil Hat Tüzüğü Uyarınca Taşınıyor” Yeorgiadis: “inşaat Malzemeleri Yeşil Hat Tüzüğü...
Eide’nin New York Temasları Eide’nin New York Temasları
Türkiye’nin Bölgenin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin Haritasını Değiştirmeye Çalıştığı İddiası Türkiye’nin Bölgenin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin...
Zinon Washıngton’da Kıbrıs Sorununu Görüştü Zinon Washıngton’da Kıbrıs Sorununu Görüştü
Umman Sultanlığı Alt Meclis Başkanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor Umman Sultanlığı Alt Meclis Başkanı Güney Kıbrıs’a...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“federasyon Etkinliği”ne Saldırı
Limasol’da yaklaşık 20 kişilik bir grubun Rum Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) “Federasyon” konulu...

Haberi Oku