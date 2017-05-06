Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı için 18–19 Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta bulunacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, burada Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve AB-Rusya ilişkileri konulu temaslar yapacağı haber verildi.

Lefkoşa, 6 Mayıs 17 : Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı için 18–19 Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta bulunacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, burada Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve AB-Rusya ilişkileri konulu temaslar yapacağı haber verildi.

Rum Haber Ajansı’na dayanarak, Lavrov’un 19 Mayıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceğini yazan Politis gazetesi, Lavrov’un 18 Mayıs Perşembe öğle üzeri Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiğini kaydetti.

Lavrov’un Rum Dışişleri Bakanlığı’nda Rum muhatabı Yoannis Kasulidis ile görüşeceğini ve ardından iki yetkilinin basına açıklamalarda bulunacağını belirten gazete, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan 127’inci toplantısına, Lavrov haricinde, Konsey üyesi devletlerden Dışişleri Bakanlarının katılacağını da ifade etti.

Bu toplantıyla birlikte, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığının sona ereceğini kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in toplantıya katılacak olan diğer meslektaşlarıyla temaslarda bulunmasının beklendiğini de ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, 18–19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bahse konu toplantı için, Lavrov haricinde Avrupa ülkelerinden 39 Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs’a gideceğini ve Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in bakanları karşılamak için bir resepsiyon vereceğini yazdı.

Gazete resepsiyonu gayri resmi bir akşam yemeğinin izleyeceğini ekledi.

Simerini gazetesi ise “Lavrov’tan Siyasi Derinliğe Sahip Geliş- Moskova’nın Kritik Bir Siyasi Konjonktürde Etkin Hale Getirilmesi” başlıklarıyla manşete çıkardığı haberinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik bir siyasi konjonktürde ve enerji konularının da gündemde olduğu bir dönemde, ağır bir gündemle Güney Kıbrıs’a gideceği yorumunda bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yakın danışmanlarından oluşan grubun, Lavrov’un ziyaretini, Rusya’yı en azından Güvenlik Konseyi aşamasında harekete geçirmek için eşsiz bir fırsat olarak addettiklerini yazan gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından, son 24 saattir burada, olumlu gelişmelerden oluşan bir görüntü aktarılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Gazete, Norveçli diplomatın New York’ta bulunmasının ardından, Anastasiadis’in de Lavrov’un önüne, diyalogla ilgili detayları ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla karşı karşıya olduğu gerçek problemleri koyacağını ekledi.

(İY/HÖ)

